التحقيقات: طبيبة فندق وسط البلد أنهت حياتها حزنا على وفاة ابنتها

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات الأولية فى واقعة العثور على جثة طبيبة داخل فندق في وسط البلد، أن المتوفية أنهت حياتها عقب تناولها عصيرا به سم، وأشارت تحريات المباحث بعد الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرتها، الذين أكدوا أنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة واكتئاب بسبب وفاة ابنتها منذ 3 سنوات.

ويستمع رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لشهود العيان ومسئولى فندق بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط المدينة، لجمع المعلومات والبيانات اللازمة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة، ليتم تفريغها للعمل على كشف تفاصيل الحادث، وسؤال جميع المتواجدين في الفندق للوقوف على ملابسات الحادث، نظرا لأنها كانت تقيم داخل أحد الغرف و لم تخرج منذ أسبوع وعندما عثر على الجثة وجدت في حالة تعفن.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة بفندق في منطقة قصر النيل.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.