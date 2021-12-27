"التجارة والصناعة": إقامة مناطق لوجستية بعدد من الدول الأفريقية

كتب أيمن رمضان

قال يحيى الواثق بالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات إلى القارة الإفريقية، لافتاً إلى أن وزارة النقل تنسق مع وزارة التجارة من أجل مد الطرق الدولية من مصر إلى عدد من الدول الأفريقية، وتابع:" هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالأسواق الأفريقية".

وأضاف "الواثق بالله"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، :" مكاتبنا تعمل مع جهات الدولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق الإفريقية بصفة خاصة، وتابع:" الهدف هو العمل كمنظومة واحدة".

وناشد "الواثق بالله"، البنوك المصرية بفتح أفرع لها في الدول الأفريقية على غرار البنوك الهندية والتركية، وتابع:"حتى لو كان فرع صغير يضمن التحويلات المالية وحماية حقوق المصدرين المصريين".

ولفت "الواثق بالله"، إلى أن مصر كانت بعيدة عن السوق الأفريقية التي تبلغ حجم استيرادها 600 مليار دولار سنوياً، ولكن بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر الآن تعمل على إقامة مراكز لوجستية في الدول المحورية بالقارة الأفريقية، وتابع:" استطعنا جذب 80 مشترى من 19 دولة إفريقية خلال الفترة الأخيرة".