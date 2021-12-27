البرلمان العربى يؤكد أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان

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أكد رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، اهتمام البرلمان العربى بضرورة وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى اللجنة العربية لحقوق الانسان (لجنة الميثاق) فى مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تصدرها اللجنة فى هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.

جاء ذلك فى كلمة للعسومى أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة عشرة للجنة العربية لحقوق الإنسان اليوم بمقر الجامعة العربية لمناقشة التقرير الدورى الأول لدولة الكويت.

كما أكد رئيس البرلمان العربى على ضرورة إسراع الدول العربية فى الانضمام إلى النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى اهتمام البرلمان العربى بتحقيق غايات وأهداف الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

ودعا إلى تعزيز التعاون البنَّاء فى هذا المجال بين المرصد العربى لحقوق الإنسان بالبرلمان العربى ولجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، مثمنا دور دولة الكويت فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان.