الاستعلام عن حالة مصابى ميكروباص العياط..والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث

كتب أحمد الجعفرى

استعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين الـ10 فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بالعياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وطلبت تقريرا وافيا عنها.

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى صحراوى العياط، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من بنى سويف اتجاه الجيزة، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بالعياط بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.