استمرار ضخ السلع بمنافذ توزيع المقررات التموينية لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بالسلع الغذائية لاستمرار صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، بجانب طرح منتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى شكلت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع في كافة المحافظات وأخرى بالمديريات، حيث يتم عرض تقرير يومى على الدكتور على المصيلحى وزير التموين للتأكد من توافر كافة السلع بالمحافظات ومد أي محافظة تحتاج منتجات غذائية.

وأكدت الوزارة، انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق كاملة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، حيث يحصل المخبز على حصة دقيق للمخبز لـ 3 أيام من أقرب مطحن لديه، كما يوجد رصيد من الدقيق لدى المطاحن لعدة أيام، ويتم صرفه للمخابز بشكل مستمر، أنه يتم تكثيف الرقابة على المخابز بشكل يومي للتأكد من إنتاج خبز جيد وصرفها للمواطنين بالكروت الذكية في مختلف المحافظات.