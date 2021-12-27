اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:43 م
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إقامة مطبين بطريق "الزقازيق - أبو حماد" بالاتجاهين لتهدئة سرعة السيارات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:37 م
إقامة مطبين بطريق "الزقازيق - أبو حماد" بالاتجاهين لتهدئة سرعة السيارات إقامة مطبين بطريق الزقازيق / أبو حماد بالإتجاهين لتهدئه سرعة السيارات
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تم الانتهاء من إقامة مطبين بالطريق السريع الزقازيق / أبو حماد قبل الدوران المخصصة لعودة السيارات بالإتجاه الأخر وتحديده باللون الأصفر ليكون واضحاً أمام قائدي السيارات ليلاً، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.

 

يذكر أن محافظ الشرقية أثناء توجهه لمركز أبو حماد للإطمئنان علي مستوى الخدمات المقدمة إلي المواطنين، تلاحظ قيام أصحاب السيارات بالسير بسرعة علي الطريق مما يُعرض حياتهم وحياه المارة للخطر، ليوجه رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الهيئه العامه للطرق بإقامة مطبين بطريق الزقازيق / أبو حماد من الاتجاهين.


مطب صناعى

طريق الزقازيق أبو حماد

الشرقية

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