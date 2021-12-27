إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب الدفاية في مدينة فوه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية بإحدى المناطق بمدينة فوه، في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة فوة، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية.

انتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أنه خلال قيام الأسرة بالتدفئة عن طريق دفاية كهربائية داخل حجرة بمنزلهم، أصيبت الأسرة بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون ليصابوا جميعًا بحالة اختناق ويجري نقلهم إلى مستشفى فوة المركزي.

وقد استقبلت مستشفى فوه المركزي، الحالات ال 4 المصابين بحالة اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، نتيجة انبعاثه من دفاية كهربائية، وجميعهم من أسرة واحدة، و جاري التعامل معهم داخل استقبال مستشفى فوة المركزي، وجميع المصابين حالتهم مستقرة، وسيتم خروجهم من استقبال مستشفى فوه المركزي، خلال الساعات القادمة عقب التأكد من استقرار حالتهم الصحية.