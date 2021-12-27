إحالة 39 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفى هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة:-

- 3 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى

- 36 من العاملين بالإدارات الصحية ومخازن الإدارة التعليمية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين.