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9 أرقام هامة عن الاستثمارات الموجهة للمحليات بصعيد مصر.. تعرف عليها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:00 ص
9 أرقام هامة عن الاستثمارات الموجهة للمحليات بصعيد مصر.. تعرف عليها مبادرة حياة كريمة
كتب أمين صالح

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الاستثمارات التي وجهتها الوزارة للصعيد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بلغت 30 مليار جنيه، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتى كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حوالى 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج .

ونرصد فيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول الاستثمارات التي وجهتها الحكومة للصعيد خلال الفترة الأخيرة:

  1. إجمالى الاستثمارات المحلية التى تم ضخها فى محافظات الصعيد حوالى 53.6 مليار جنيه.
  2.  نفذ الاستثمارات والمشروعات الموجهة للصعيد حوالى 3420 مقاول وشركة.
  3. استفادت محافظات الصعيد من مبادرة "مشروعك "بحوالى 10.4 مليار جنيه.
  4. مبادرة مشروعك مولت 271 ألف مشروع وفروا حوالى 563 ألف فرصة عمل.
  5. دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالى 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروع وفرصة عمل .
  6. برامج التنمية المحلية وحدها أنفقت حوالى 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية وتحسين البيئة بحوالى 7.4 مليار جنيه.
  7. التنمية المحلية دعمت الوحدات المحلية بحوالى 3.6 مليار جنيه.
  8. وزارة التنمية المحلية نفذت مشروعات كهرباء وإنارة بحوالى 3.4 مليار جنيه و مبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور .
  9. فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ،حصلت محافظات الصعيد على حوالى 33 % من إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها على جميع محافظات الجمهورية بحوالى 1.125 مليار جنيه.

 


حياه كريمه

مبادره حياه كريمه

المبادره الرئاسيه لتطوير الريف

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