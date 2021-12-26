5 فوائد صحية مذهلة لتناول كرنب الكالى.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

من المحتمل أن يكون كرنب الكالي من أكثر الخضروات الصحية، حيث أنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا للصحة العامة، تعتبر هذه الخضار الشتوية الورقية مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ويمكن تضمينها في نظامك الغذائي على شكل سلطة أو حتى كطبق جانبي، إذا لم تستطع أكله في شكله الخام، فيمكنك جني فوائده عن طريق تحويله إلى عصير، فهو غني جدًا بالبيتا كاروتين وفيتامين C و K والفولات ، إنه مصدر استثنائي للكلوروفيل ، ومحتواه من الكالسيوم والحديد متوفران بشكل كبير (سهل الامتصاص)، حيث يساعد على توازن الهرمونات وخفض الكوليسترول، ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 3 تعطي كرنب الكالي خصائص قوية مضادة للالتهابات، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

بعض الفوائد الصحية التي يجب أن يقدمها كرنب الكالى

1. مصدر غني بمضادات الأكسدة

أوراق كرنب الكالي مليئة بمضادات الأكسدة التي قد تساعد جسمك على محاربة السرطان، والذي يمكن أن تسببه الجذور الحرة، تمنع مضادات الأكسدة أيضًا ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، يمكن للشيخوخة أن تضعف بصرك قد يؤدي تناوله بكميات كافية إلى تعزيز صحة العين، قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة باضطرابات العين .

2. معبأة بفيتامين سى



يعتبر الكرنب مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ويمكن أن يعزز المناعة إلى حد كبير. يحافظ على صحة بشرتك وأظافرك ويعزز الصحة العامة، بصرف النظر عن هذا ، يمكن للكرنب الكالى أن يخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بشكل فعال.

3. يعزز صحة العظام



يمكن اعتباره كأحد أفضل مصادر فيتامين ك، فهو لا يقوي العظام فحسب، بل يساعد أيضًا في منع النزيف الزائد والجلطات الدموية، بخلاف ذلك ، فإن الكرنب غني بالمغنيسيوم، وهو مفيد لمحاربة مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب الأخرى ، لا تحصل على المغنيسيوم بسهولة في الخضروات الأخرى ، لذلك يعد هذا مصدرًا جيدًا للحصول على المعادن الأساسية

4. يساعد في إزالة السموم



كرنب الكالي رائع لإزالة السموم، إنها طريقة طبيعية لإزالة السموم من الجسم، ويمكنك تناوله على شكل عصير ديتوكس لطرد السموم من الجسم.

5. يساعد على فقدان الوزن



يمكن أن يكون كرنب الكالى أفضل صديق لك خلال رحلة إنقاص الوزن حيث أنها منخفضة جدًا في عدد السعرات الحرارية ويمكن إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي اليومي دون أي تفكير.