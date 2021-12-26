30 مليون جنيه أجهزة و معدات طبية دعما لمستشفيات الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا بالدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، والدكتور أشرف الإتربي مدير إدارة المستشفيات بالوزارة، لبحث دعم مستشفيات الصحه في الدقهلية بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وثمن "مكي" جهود محافظ الدقهلية وجهود جميع المسئولين بوزارة الصحة، في دعم مستشفيات الصحه بالدقهلية بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير كافة المستشفيات بأحدث الوسائل الطبية الحديثة.

وأشار مكي إلى أنه تم دعم مستشفيات الصحه بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه شملت ( 15 سرير رعايه مركزة - 30 مونيتور - 4 اجهزة تنفس صناعى - 10 جهاز صدمات - 9 اجهزة رسم قلب - 4 جهاز دياثرمى - 5 اجهزة غازات الدم - 4 شفاط سوائل - 3 نبيوليزر - 32 سرنجه محاليل - 8 مضخه محاليل - 3 ميكروسكوب ضوئي - 2 لامينر فلو - 2 حضانه معمليه - 2 ترابيزة هيدروليك - 2 جهاز نبض جنين - 1 منظار جهاز هضمى علوى - 1منشار جبس عظام - 1 ترولى جوانب - 1 ترابيزة عمليات عظام - 1 ثلاجه حفظ دم - 1 جهاز سيوله دم ) .

وشدد وكيل الوزارة على سرعة توزيع الادوات والمستلزمات الطبية الجديدة علي كافة المستشفيات بالمحافظه فور وصولها لتعظيم الاستفاده منها في تقديم رعاية طبية للمرضي والمترددين علي المستشفيات . جاء ذلك في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة الصحية من خلال تطوير ورفع كفاءة كافة المستشفيات الصحية ودعمها بالاجهزة الطبية والمعدات الطبية اللازمة