وفد من جامعة الأقصر يشارك فى فعاليات برنامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفى، إن المشاركة تهدف إلى رفع قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم في المجالات المتنوعة، بما يدعم الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تأكيدًا لتوجيهات القيادة السياسية حول مكافحة هذه الظاهرة لترسيخ قيم النزاهة والشفافية وملاحقة الفاسدين.

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح محمد أبوالحسن، وكيل كلية الألسن، ورئيس الوفد المشارك في البرنامج أن الملتقى تضمن مجموعة من اللقاءات والمحاضرات المتعلقة بموضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد، والأمن القومي المصري، والعلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد، وسياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي..

وضم وفد جامعة الأقصر كلا من الدكتور صلاح ابوالحسن، والدكتور سلامة حامد علي، والدكتور أيمن قدري محمد، والدكتورة أماني أشرف رجب، والدكتورة إلهام علي عيسي.