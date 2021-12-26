وفاة رئيس اليونان السابق كارولوس بابولياس عن 92 عاما

ونعت الرئاسة اليونانية بابولياس، حيث قالت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو في بيان "بحزن نرسل تحياتنا الأخيرة إلى كارولوس بابولياس". وأضافت أنه "شرّف أعلى مؤسسة حكومية بأخلاقه وسلوكه ودافع بقوة عن التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية".

وكان بابولياس ينتمي إلى حزب باسوك الاشتراكي، حيث انتخب رئيسًا للمرة الأولى في 2005 قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في 2010 في بداية الأزمة اليونانية التي أغرقت البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي كان الأخطر منذ عقود.

ولكن تعرضت شعبيته لضربة قاضية بسبب دعمه للتقشف الذي يمليه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2012، عندما كانت اليونان في خضم أزمة ديون متصاعدة وتخفيضات في الأجور غير شعبية.