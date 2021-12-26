وصول 3 رادارات فرنسية إلى أفغانستان

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أعلنت وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية، اليوم الأحد، أن ثلاثة رادارات فرنسية وصلت العاصمة الأفغانية إلى كابول وتم تقديمها للوزارة.



وقالت الوزارة في بيان لها إنه سيتم نصب الرادارات الثلاثة في كابول ومقاطعتي بلخ وهيرات، بحسب وكالة أنباء خامه برس الأفغانية.



وجاء في بيان الوزارة أن شركة تاليس الفرنسية ستزود أفغانستان بمزيد من هذه الرادارات بحلول نهاية عام 2023 ليكون بمقدور أفغانستان السيطرة بشكل كامل على مجالها الجوي.



وقالت الوزارة إن أفغانستان لديها حاليا عقد بقيمة 112 مليون يورو مع شركة تاليس الفرنسية، ومن المفترض أن يتم تثبيت الرادارات في 12 موقعا في أفغانستان.



الجدير بالذكر أن العقد تم توقيعه بشكل مبدئي بين تاليس والإدارات المعنية في الحكومة الأفغانية السابقة.