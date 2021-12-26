وزير الزراعة الألمانى: المواطنون يهتمون بزيت سياراتهم عن زيت السلطة الصحى

انتقد جيم أوزدمير وزير الصحة الغذائى الألمانى الجديد، النظام الغذائى غير الصحى للألمان، معلنًا الحرب على المنتجات غير الصحية، والتخطيط لإصلاحات شاملة فى قطاع الأغذية.

ويخطط وزير الزراعة الفيدرالى، لمتطلبات أكثر صرامة للمنتجات النهائية حتى يتمكن الناس من تناول طعام أكثر صحة، واشتكى السياسى فى حزب الخضر فى صحيفة "بيلد آم زونتاج" من أن "النظام الغذائى الألمانى بشكل عام غير صحى للغاية، حيث أن أكثر من 50 % من البالغين يعانون من زيادة الوزن.

وقال أوزدمير أن السبب فى ذلك هو الإفراط فى تناول السكر والدهون والملح، خاصة فى المنتجات النهائية".

من وجهة نظر أوزدمير، يجب أن ترتفع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية أيضا، ويجب ألا يكون هناك المزيد من أسعار المواد الغذائية غير المرغوب فيها، فهم يدفعون بالمزارع إلى الخراب، ويمنعون المزيد من الرفق بالحيوان، ويعززون انقراض الأنواع ويلوثون المناخ.

وأعرب أوزدمير عن هدفه المتمثل فى أن الناس فى ألمانيا يقدرون طعامهم مثل سياراتهم، وانتقد الوزير "فى بعض الأحيان أشعر أن زيت المحرك الجيد أهم بالنسبة لنا من زيت السلطة الجيد".

وبالإضافة إلى ذلك، يهدف أوزدمير إلى توسيع مساحة الحقول المزروعة عضويًا بحلول عام 2030 من أقل من 10 % إلى 30 %، ويجب على الدولة "استخدام قوتها الشرائية" وتحويل خدمات تقديم الطعام فى المؤسسات العامة إلى المزيد من المنتجات الإقليمية والعضوية.

و أوضح أوزدمير أنه رأى اهتمامًا كبيرًا بين المزارعين الألمان فى تقنين الحشيش. وقال "العديد من المزارعين هم فى لبنات البداية لزراعة القنب".

وبمجرد أن يقر البوندستااج قانون وزير الصحة، ستعمل الزراعة أيضًا على زراعة هذه المحاصيل. لم يعد بإمكان حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى أن يمنعه "، تابع منتقدًا الحزب الحاكم طوال الـ16 عامًا الماضية.

ويخطط ائتلاف إشارات المرور المكون من SPD والخضر وFDP "لتوزيع مسيطر عليه للقنب على البالغين لاستهلاكه فى المتاجر المرخصة"، وهذا من شأنه أن "يضبط الجودة ويمنع نقل المواد الملوثة ويضمن حماية القصر"، حسب اتفاق التحالف.