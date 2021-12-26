نيفين جامع: رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لحل رخصة تشغيل شركة الدلتا للحديد

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وتقنين أوضاعها للمساهمة فى زيادة الطاقات الإنتاجية والحفاظ على العمالة، مشيرةً إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة تسعى جاهدةً لمساندة كافة القطاعات الصناعية لزيادة تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية الأمر الذى يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وذلك للرد على طلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب حول تأخر إصدار الرخصة الصناعية الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب.

وقالت الوزيرة، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة حكومية لإيجاد حل نهائى لأزمة الرخصة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب وذلك بالتنسيق مع هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون أسبوعين حيث سيتم عرض النتائج التى توصلت إليها اللجنة بخصوص شركة الدلتا للحديد والصلب خلال اجتماع مجلس الوزراء وذلك لإصدار القرار النهائى بشأن رخصة تشغيل الشركة، والتزامها استيفاء الاشتراطات الخاصة بالبيئة والحماية المدنية.

ومن جانبه أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بشركة الدلتا للحديد والصلب تأتى فى إطار حرص اللجنة على عدم غلق Hى مصنع والحفاظ على الطاقات الإنتاجية والعمالة المتواجدة داخل المصانع، مشيدًا فى هذا الإطار بالحوار البناء الذى شهدته اللجنة بين النواب والحكومة والذى انتهى إلى التزام الحكومة بإنهاء هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.