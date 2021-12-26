مصر للدراسات الاقتصادية: الدولة تهتم بتوزيع عوائد التنمية على المحافظات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إننا في ظل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة نجد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة في الاستغلال الأمثل لكافة مواردنا وإمكانياتنا على امتداد محافظات الجمهورية، بجانب توزيع عادل لكل المشروعات كى يستفيد منها كل شرائح المجتمع.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة تهتم بتحقيق النمو الاحتوائى الذى يستهدف توزيع عوائد التنمية على كافة المحافظات بشتى أقاليمها المختلفة وبالتالي اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمشروعات التنمية المتجه نجو الصعيد.

ولفت مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إلى أن اهتمام الدولة بمشروعات التنمية في الصعيد له دلالة قوية على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية داخل محافظات الصعيد يمكن لاستغلالها فى مشروعات إنتاجية يكون لها قيمة مضافة وعائد تنموى على الاقتصاد الوطنى.