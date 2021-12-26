مديرا عام "الصحة والأوقاف" ببورسعيد يتفقدان أقسام عزل مصابى كورونا

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان ويرافقه الشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف، أقسام عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفى السويس العام وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمصابين وللفريق الطبي العامل بأقسام العزل.

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، أن الحفاظ علي الروح المعنوية للمصابين هو أحد أهم المحاور الداعمه لشفاء مصابي كوفيد 19 ولاسيما للمصابين الذين يتواجدون لفترات كبيره تحت مظلة العلاج الدوائي.

وأشار إلي أن جميع مؤسسات الدولة، تولى تقديراً لتضحيات الفريق الطبي، معبراً عن تقديره للدعم الكبير المقدم من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للفرق الطبية.

وأشاد الحفناوى بالجهود المبذولة داخل أقسام العزل، مؤكداً علي أن جميع المصابين هم أهلنا وأبنائنا وأباءنا وأمهاتنا، مطالباً الفريق الطبي بمضاعفة الجهود المبذولة ، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين .

وفي سياق آخر، فقد دعا وكيل وزارة الصحة جموع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعي للوقاية من الإصابة من المرض، كما دعا بسرعة التسجيل وتلقي اللقاحات ، مشدداً علي أن تلقي اللقاح لا يعنى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتطهير الأيادي والاسطح والابتعاد عن أماكن التجمعات قدر المتاح .

رافقهما في زيارة أقسام العزل بمستشفى السويس العام، دكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام، وآيه السيد رئيس تمريض المستشفى.