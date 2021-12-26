اليوم السابع
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محافظ الغربية وذوى الهمم فى جولة بمحيط مسجد السيد البدوى

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:48 ص
محافظ الغربية وذوى الهمم فى جولة بمحيط مسجد السيد البدوى محافظ الغربية وذوى الهمم
الغربية - عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على دعمه الكامل لذوى الهمم ودمجهم مع المجتمع الخارجى وممارسة كافة حقوقهم المشروعة، جاء ذلك خلال الرحلة السياحية التى نظمتها المحافظة بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتجول محافظ الغربية وذوى الهمم فى محيط المسجد الأحمدي، والذى تم تطويره بعمل ممشى سياحى مؤدى إلى صحن المسجد، كما تم توحيد كافة واجهات المبانى والمحلات المطلة عليه ليضفى بذلك مظهر جمالى موحد ذو طابع إسلامى عريق يضاهى بذلك المزارات الإسلامية التاريخية بالقاهرة القديمة.

واسْتُكْمِلَتْ الرحلة بتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود، والذى تم تطويره بذات النمط التاريخى من توحيد واجهات المحلات والمبانى المؤدية لكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب والتى شهدت مكوث السيدة العذراء والسيد المسيح بها خلال رحلتهم المقدسة بمصر.

واستمع الطلاب لشرح وافٍ من أعضاء فريق متطوعى الغربية مصاحباً بترجمة بلغة الإشارة، كما رافق الطلاب خلال الرحلة وفد من فريق متطوعى الغربية.

يُذْكَرْ أن هذه الرحلة جاءت تلبيةً لطلب إحدى الطالبات من ذوى الهمم لمحافظ الغربية خلال احتفالية اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، والذى وعد بدوره بتنظيم رحلة أخرى لهم للعاصمة الإدارية والقاهرة القديمة برفقة وفد من فريق متطوعى الغربية مطلع الأسبوع القادم.

 

 


محافظ الغربية

ذوي الهمم

مسار العائلة المقدسة

مسجد سيدي أحمد البدوي

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