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غلق وتشميع مركز دروس خصوصية ومصادرة "شيش" فى 6 مقاهى ببورسعيد

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:24 م
غلق وتشميع مركز دروس خصوصية ومصادرة "شيش" فى 6 مقاهى ببورسعيد غلق وتشميع
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد، حملة مكبرة أسفرت عن تسميع وغلق إحدى مراكز الدروس الخصوصية ورفع عدد من الاشغالات والمخالفات ببعض المقاهي، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن إعادة الانضباط للشارع ورفع مخالفات الاشغالات ورخص المحلات.

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الزهور حملة مكبرة اليوم الاحد تحت اشراف فوزى الوالى رئيس الحي، وقيادة لمياء الجيار سكرتير الحي، وتم المرور  بشارع النصر وشارع العاشر من رمضان وشارع محمد حمزة ومنطقة ال5 آلاف وحدة ومنطقة التعاونيات .

تم رفع ومصادرة عدد من الاشغالات، وغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة ال5 آلاف وحدة، وكذلك غلق وتشميع محلين بلاى استيشن لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومصادرة عدد من الشيش والاشغالات فى 6 مقاهى بنطاق الحى.

و يهيب حى الزهور بالمواطنيين بالالتزام ومساعدة الأجهزة التنفيذية بالحى فى فرض الانضباط والالتزام وعدم وضع الاشغالات .

 

ازالة إشغالات بحي الزهور
ازالة إشغالات بحي الزهور

 

جانب من تشميع السنتر
جانب من تشميع السنتر

 

رفع شيش بأحد المقاهي
رفع شيش بأحد المقاهي

 


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