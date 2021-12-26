عايز تحافظ على نسبة السكر فى الدم.. الزبادى والبيض أفضل وجبة إفطار

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يجعل داء السكري أوقات الوجبات محيرة بين اختيار الأطعمة التي لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتأكد من تتبع عدد الكربوهيدرات ، فلا عجب في أن وجبة الإفطار يمكن أن تكون وجبة يصعب طهيها،لا سيما بالنظر إلى أن العديد من أطعمة الإفطار الشعبية محملة بالسكريات المضافة، سواء تم تشخيصك بمرض السكري من النوع 2 ، أو كنت مصابًا بمرض السكري ، أو كنت تتطلع ببساطة إلى الحفاظ على انخفاض نسبة السكر في الدم ، سنقدم لك أفضل أطعمة الإفطار التي يمكن تناولها لمرض السكري، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - عجة بيض نباتية



البيض خيار فطور قوي غني بالبروتين للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم، لقد وجدت العديد من الدراسات أن بدء يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين يمكن أن يمنع التقلبات الشديدة في نسبة الجلوكوز في الدم لساعات قادمة، الأومليت هو خيار أفضل يمكن إضافة الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية .

2 - زبادي يوناني



الزبادي اليوناني مليء بالبروتين ويمكن أن يكون منخفضًا جدًا في السكريات الطبيعية ، حيث تستخدم البكتيريا الموجودة في الزبادي سكر اللاكتوز أثناء عملية التخمير، اختر نوعًا عاديًا أو بدون سكر مضافًا للحصول على أفضل توازن لسكر الدم .

3 - دقيق الشوفان



في حين أن دقيق الشوفان هو في الغالب كربوهيدرات معقدة ، إلا أنه نجم عندما يتعلق الأمر بفوائده الصحية، دقيق الشوفان مليء بالألياف القابلة للذوبان ، وهي المسؤولة عن انخفاض استجابة نسبة السكر في الدم وتساعد في خفض الكوليسترول، يمكنك إضافة بذور الشيا وبذور الكتان ومسحوق البروتين والمكسرات والفواكه الطازجة أو المجمدة.