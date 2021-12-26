ضربناه بشومة.. اعترافات المتهمين بضرب صاحب عربة مشروبات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف 3 أشخاص بالتعدي بالضرب بـ"شومة" على مالك عربة لبيع المشروبات في مدينة نصر، وذلك بسبب الخلاف على أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (مالك عربة لبيع المشروبات بأحد الشوارع بدائرة القسم) ومصاب بكسـر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وسؤال والد المجنى عليه إتهم ثلاثة أشخاص (مالـك عربـة لبيـع المشروبات بـذات المنطقـة - مبيض محارة - نجار مسلح – جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة) بالتعدى على المجنى عليه بسبب خلافات بينهم حول أولوية الوقوف بسيارات بيع المشروبات تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليه بإستخدام عصـا خشبية "شـومة" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبط المشـكو فى حقهـم والأداة المستخدمـة وبمواجهتهـم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة فتم حبسه.