اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:53 م
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ضبط 7 طن جبنة رومى غير صالحة للإستهلاك الآدمى بقرطسا فى البحيرة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:24 م
ضبط 7 طن جبنة رومى غير صالحة للإستهلاك الآدمى بقرطسا فى البحيرة المضبوطات
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط 7 طن جبنه رومى غير صالحة للاستخدام الادمى بقريه قرطسا مركز دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

 


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