ضبط 7 طن جبنة رومى غير صالحة للإستهلاك الآدمى بقرطسا فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين، بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط 7 طن جبنه رومى غير صالحة للاستخدام الادمى بقريه قرطسا مركز دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .