ضبط تشكيلات عصابية وقضايا متنوعة وتحريز 860 قطعة سلاح بينها بنادق آلية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (860) قطعة سلاح نارى أبرزها (91 بندقية آلية – 114 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 52 مسدس – 603 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 105 خزينة – 1441 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (19) تشكيلا عصابيا، ضموا (60) متهم، ارتكبوا (93) حادث سرقة متنوعة وضبط (50) قضية أحداث وإعادة (29) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (76) حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.