"شركة السويدى": نشكر الرئيس السيسي على دعم القطاع الخاص

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قدم المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم القطاع الخاص، متابعا: "القطاع الخاص الوطنى يشارك على مدار7 سنوات في المشروعات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.. وفرنا 20 ألف فرصة عمل.. ونحصل على دعم كبير في القطاع الخاص، في مشروعات الكهرباء والرى".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في توشكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كنا نعمل مقاولين باطن عند مقاولين باطن.. ولكن تحت حكم الرئيس السيسي حصلنا على الثقة الكاملة للعمل مع هذه المشروعات تم التوسع خارجيا في الإمارات ودبى والشارقة وحصلنا على الثقة للعمل في الخارج.. ونفس الدعم فى سد تنزانيا.. وحصلنا الثقة للعمل فى مشروع تنزانيا.. نشكر الرئيس السيسي على هذا الدعم.. البنية الأساسية دورنا في التصنيع والتصدير".

وقال المهندس أحمد السويدى: "تم التعاون مع الشركة الوطنية لإنشاء مصنع جديد للتصنيع في مصر.. والهدف أن يكون هذا المصنع بالكامل.. الالتزام بالتصنيع في مصر.. وتم الاستعانة بخبراء من الخارج، لتوفيرالإنتاج على مستوى مصر.. وفى نفس الوقت تم بناء مصنع في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس على مساحة 120 ألف متر.. وتم الوصول إلى منتج قادر ومرن وخامات مصرية أكثر من 80 % والأيادى المصرية 100 %.. المصنع جاهز منتصف العام الجديد".

وتابع المهندس أحمد السويدى: "نشكر سيادة الرئيس على هذا الدعم"