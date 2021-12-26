شئون البيئة بالبحر الأحمر تقوم بحملة ميدانية وتوعية بالامل بالغردقة

شنت الإدارة العامة لشئون البيئة والاعلام بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملة رفع كفاءة ميدانية بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة والسكان ومديرية الزراعة وجمعية المحافظة على البيئة بمنطقة الامل بالغردقة .
وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة،فى بيان له،أن الحملة تضمنت رفع كميات من المخلفات الصلبة وأعمال النظافة وشملت أيضا اعمال التوعية البيئية والصحية بمقر جمعية هداية وذلك للمترددات على الجمعية من سيدات حى الامل وقد تم التنبيه عليهم بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا
كما نظمت العامة لشئون البيئة حملة توعية بيئية بشارعى الوفاء والمدارس بالغردقة بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بحملة ميدانية للتوعية البيئية بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للتصدى ومجابهه انتشار فيروس كورونا كما قامت الحملة بمتابعة الاشتراطات البيئية الخاصة بالمحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات السياحية وكذلك تم التنبيه من قبل أخصائيو الإعلام بشركه المياه على أهمية الحفاظ على المياه والوقوف على مشكلات الصرف الصحى بكل منطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة