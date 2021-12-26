شئون البيئة بالبحر الأحمر تقوم بحملة ميدانية وتوعية بالامل بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت الإدارة العامة لشئون البيئة والاعلام بالبحر الأحمر، بتنفيذ حملة رفع كفاءة ميدانية بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة والسكان ومديرية الزراعة وجمعية المحافظة على البيئة بمنطقة الامل بالغردقة .

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة،فى بيان له،أن الحملة تضمنت رفع كميات من المخلفات الصلبة وأعمال النظافة وشملت أيضا اعمال التوعية البيئية والصحية بمقر جمعية هداية وذلك للمترددات على الجمعية من سيدات حى الامل وقد تم التنبيه عليهم بأهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا