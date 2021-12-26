اليوم السابع
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ساحر العَجَل.. عم رجب موسى 50 سنة بيصلح العجل ويفرح الأطفال.. لايف وصور

الأحد، 26 ديسمبر 2021 05:12 م
ساحر العَجَل.. عم رجب موسى 50 سنة بيصلح العجل ويفرح الأطفال.. لايف وصور الأسطى رجب موسى أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل
الغربية مصطفى عادل

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً مع الأسطي رجب موسي إبن مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية والذي يعد أقدم وأشهر صنايعي تصليح دراجات هوائية منذ 50 عاما ومازال يكافح ويعمل فيها حتي الآن رغم كبر سنه.

يقول الاسطي رجب موسي أنه يعمل في المهنه منذ طفولته وكان عمره وقتها 10 سنوات وحاليا يبلغ عمره 64 عاما ولم يجد غيرها لتكون مصدراً لرزقه
 
واضاف أن والديه توفاهم الله في طفولته وعمل صبي في عدد من الورش منها ورش لحام وورش إصلاح بطاريات ثم استقر في مهنه إصلاح الدراجات الهوائية
 
وتابع أنه كبر مع المهنه وتزوج منها ورزقه الله 5 أولاد أصغرهم بالصف الاول الثانوي، مبيناً أن اثنين من أولاده يعملان معه في المهنه والثالث يعمل في مخبز.
 
وأشار إلى أنه يفترش الرصيف من السابعه صباحا ويغادر عقب اذان العصر ولا يجد أمامه سوي هذه المهنه كمصدر رزق له.
 
 
الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (1)
الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (1)

الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (2)
الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (2)

الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (3)
الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (3)

الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (4)
الأسطي رجب موسي أقدم وأشهر صنايعي تصليح عجل (4)
 

 


محافظة الغربية

كفر الزيات

الدراجات الهوائية

تصليح الدراجات الهوائية

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