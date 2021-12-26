ساحر العَجَل.. عم رجب موسى 50 سنة بيصلح العجل ويفرح الأطفال.. لايف وصور

يقول الاسطي رجب موسي أنه يعمل في المهنه منذ طفولته وكان عمره وقتها 10 سنوات وحاليا يبلغ عمره 64 عاما ولم يجد غيرها لتكون مصدراً لرزقه

واضاف أن والديه توفاهم الله في طفولته وعمل صبي في عدد من الورش منها ورش لحام وورش إصلاح بطاريات ثم استقر في مهنه إصلاح الدراجات الهوائية

وتابع أنه كبر مع المهنه وتزوج منها ورزقه الله 5 أولاد أصغرهم بالصف الاول الثانوي، مبيناً أن اثنين من أولاده يعملان معه في المهنه والثالث يعمل في مخبز.

وأشار إلى أنه يفترش الرصيف من السابعه صباحا ويغادر عقب اذان العصر ولا يجد أمامه سوي هذه المهنه كمصدر رزق له.