اليوم السابع
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الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:34 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر "ريوكيو" اليابانية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:22 م
زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر "ريوكيو" اليابانية زلزال - أرشيفية
أ ش أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر ريوكيو في أقصى جنوب غرب اليابان.


وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، مشيرا إلى عدم وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال حتى الآن حسبما ذكرت صحيفة جابان توداي اليابانية.


وكانت الحكومة اليابانية قد أصدرت تقديرات جديدة للأضرار التي قد تنتج حال وقوع زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل المحيط الهادئ في شمال شرق البلاد، وحذرت من مقتل ما يصل إلى 199 ألف شخص في سبع محافظات، بما في ذلك هوكايدو وأوموري.


وتوقع المجلس المركزي لإدارة الكوارث، أن تكون معظم الوفيات ناتجة عن موجات مد عاتية "تسونامي" بما قد يُدمر 220 ألف مبنى كحد أقصى في حالة حدوث مثل هذا الزلزال على طول خندق اليابان، وقد تصل التداعيات الاقتصادية المحتملة للمنطقة وللبلد ككل إلى ما يقرب من 31.3 تريليون ين (275.4 مليار دولار).


ويمتد خندق اليابان قبالة هوكايدو إلى الشرق من شبه جزيرة بوسو بالقرب من طوكيو، بينما يقع خندق تشيشيما قبالة الجزيرة الشمالية الرئيسية في البلاد إلى جزر تشيشيما، والمعروفة أيضًا باسم جزر الكوريل.


وتقوم الحكومة اليابانية بمراجعة إدارة الكوارث منذ زلزال 2011 وتسونامي الذي دمر شمال شرق اليابان


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