رفع 347 حالة إشغال للمحلات بأوسيم ورفع الباعة بمحيط مترو الجيزة

قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم برئاسة فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم وبالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن ورجال إدارة شرطة المرافق بشن حملات فى شوارع بشتيل مروراً بأسفل الدائرى ومحور الضبعة وحتى شارعى الحفرية وأحمد عرابى بالبراجيل لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية، التى أسفرت عن رفع 347 حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهى وباعة جائلين بالطريق العام، وجارى تحرير المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حى جنوب الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق برفع تعديات الباعة الجائلين والمتعدين على الطريق بمحيط محطة مترو أنفاق الجيزة وجارى المتابعة الدورية وتمشيط كافة التعديات والإشغالات بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

يأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات دورية لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات على الطريق العام وتحقيق الانضباط.