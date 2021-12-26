رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي من رفع كفاءة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية والداخلية بالمناطق السكنية لتتكامل مع التطور الكلي لكافة القطاعات بدائرة المركز، حيث تم مراجعة أعمال رصف شارع الفاتح بجوار مستشفى الحميات وإزالة المعوقات لتيسير وتسريع وتيرة العمل، كما تم إيقاف وإزالة إنشاء مصاعد حجرية (سلالم) بالمهد أمام أحد المنازل، لمخالفة خط التنظيم بشارع جاهين منطقة الحميات.

ومن جانبه قام مشروع النظافة برفع الأتربة والقمامة بشارع ترعة البوصة والجيوشي وجسر إسلام وطريق الصدر وصفية زغلول وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وشارع صلاح سالم ومدخل منشية الروضة وحي الزهور، في حين قامت إدارة الحدائق بقص وتهذيب الأشجار وتقليم أفرع النخيل بشارع 17 بني سويف الجديدة، وقص وتهذيب الأشجار خلف الأستاد الرياضي ومحيط قصر الثقافة، كما واصلت الوحدات القروية رفع المخلفات وجمع القمامة المنزلية وصيانة الكهرباء وتطوير المداخل والإزالة في المهد.

وقال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف في بيان له إن تلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تتوالى المتابعات الميدانية، وحملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ،ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وفيروس كورونا وإجراءاته الوقائية، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.