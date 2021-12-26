رئيس الطاقة الجديدة السابق: الربط بين مصر ودول أخرى يؤدى لنشاط اقتصادى متزايد

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، إن مشروعات الربط التي تنفذها مصر مع دول أخرى، تضمن استمرارية الطاقة في مصر وأوروبا، من خلال الربط مع قبرص واليونان، ومن خلال الربط حول البحر المتوسط، وكذلك من من خلال ربطنا مع الأردن والعراق ولبنان وسوريا في مشروعات الطاقة.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مشروعات الربط تزيد من ضمان وصول الكهرباء لكل المستخدمين في كل هذه البلاد، ونستطيع أن نتبادل أنواع مختلفة من الطاقة خاصة تبادل الطاقة المتجددة.

ولفت رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سابقا، إلى أن مشروعات الربط مع السودان مقدمة لأن نربط مع كل دول حوض النيل وهناك مرحلة أخرى للربط حتى جنوب افريقيا ، وكذلك مشروعات الربط ستؤدى إلى نشاط اقتصادى مرتفع للغاية في مصر والبلاد الأخرى بالإضافة إلى محور الربط مع المملكة العربية السعودية الذى سيفتح المجال إلى الربط مع دول الخليج وهذا سيؤدى إلى نشاط اقتصادى كبير ومتزايد بالإضافة.