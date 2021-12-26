اليوم السابع
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حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبي على 2125 متردداً بقرى كفر الشيخ

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:51 م
حياة كريمة.. إجراء الكشف الطبي على 2125 متردداً بقرى كفر الشيخ اجراء الكشف الطبي ضمن قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية كفر مجر لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكدت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ" أن القافلة ضمت 12 عيادة ل 9 تخصصات من تخصصات " الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة ـ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.  

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة ،أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 2125 متردداً وخضوع 155 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر،بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية ل  165 مريض وأشعة ل31 مريض وعمل تقارير طبية ل7 مريض  وتحويل 61 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1422 زائر،كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "معًا نطمئن".

اجراء الكشف الطبلي بقافلة حياة كريمة
اجراء الكشف الطبلي بقافلة حياة كريمة

 

جانب من اجراء الكشف الطبي
جانب من اجراء الكشف الطبي

 

ندوة تثقيفية ضمن حياة كريمة
ندوة تثقيفية ضمن حياة كريمة

 


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لقاح كورونا

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