حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس 3 عاطلين كونوا أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهم سلاحا ناريا وهيروين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من ورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة "بركة السبع - منوف" بالمنوفية ،بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، وبحوزة أحدهما سلاح نارى (فرد محلى - طلقة لذات العيار) ، وبالكشف عن الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبين الكوم وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافوا بإرتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بإستخدام السلاح المضبوط .

كما أرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بالمتهم الثالث بالقرية محل سكنه وبإستهداف المخزن أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار 150 جرام لمخدر الهيروين مبلغ مالى 4 دراجات نارية مستولى عليها) ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان.

وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. مدير أمن المنوفية، مركز بركة السبع، تشكل عصابى ،سرقة الدراجات النارية