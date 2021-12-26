تنفيذ أعمال تطوير وتجميل بالزقازيق بتكلفة 28 مليون جنيه خلال عام 2021

الشرقية - إيمان مهنى

استعرضت رئاسة حي أول وثان الزقازيق بالشرقية، جهودها خلال عام 2021، والتي من أبرزها تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة لتحسين مستوى الخدمات تكلفتها 28 مليون جنيه .

وأكدت تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إنه تم تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة بشوارع الحي وإنشاء كورنيش علي بحر مويس بطول 37.5 على البر الأيمن بكفر الزقازيق بحرى، وممشي بحر مويس أمام المحافظة، وتجميل شوارع الحي ورفع كفاءة مبنى المحافظة ومبنى الحملة الميكانيكية وحنفيات إطفاء الحريق بالشوارع، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 / 2021 بتكلفة 16 مليون و 300 ألف جنيه.

تحرير 689 محضر ، كما تم شن 600 حمله موسعه بالإشتراك مع شرطة المرافق ورفع 1000 حاله إشغال ، كما تم ترخيص 1201 إعلان وتحرير 397 محضر وإزالة 360 إعلان مخالف.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بمراجعة تراخيص المحال والكافيتريات والمخابز بنطاق الحي وتم التفتيش علي 84 مخبز بلدي و167 مقهي ومطعم و17 مخبز أفرنجي بدون ترخيص و17 ورشه و81 مركز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق برصف الشوارع والطرق الداخلية خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م وتم رصف قسم الجامع ومنطقه الإشارة وقسم حسن صالح ، كما تم رد الشئ لأصله بشوارع قسم الإشارة والمساكن وتركيب بلاط إنترلوك لشوارع الصيادين وشارع حسن صالح وشارع صقر.

شن حملات نظافة وتجميل يوميه على مدار اليوم بواقع 16 ألف و690 نقله قمامه سنوياً بإجمالي 83 ألف و950 طن قمامه بمعدل 230 طن يومياً.

وبتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 م والتي شملت رصف بعض شوارع الحى ( حى الزهور / الحسينية) وتجميل ورفع كفاءة كوبرى المشاة العلوى بأبو خليل وتطوير ورفع كفاءة كوبرى الممر بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون و570 الف جنيه.

بشن حملات إزاله إشغالات وتم تحرير محاضر يومية بعدد 6900 محضر ، كما تم إزاله الاعلانات غير المرخصة فتم مراجعه 766 إعلان مرخص و 143 اعلان غير مرخص ، فضلاً عن تحرير 185 قرار إدارى لمنشآت بدون ترخيص، كما تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية فتم غلق عدد 31 مركز دروس خصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

وحملات نظافة يوميه بواقع 4 ورديات ورفع 180 طن مخلفات صلبة يوميه وقمامة بما يوازى 70 ألف طن قمامة خلال العام ، كما يتم تنفيذ أعمال التجميل يومياً وغسيل التلتوار والأرصفة وقص الأشجار حول الكنائس وترميم ودهانات البلدورات حول المدارس ودهان ونظافة الجدران الموجودة بشوارع الحي ورفع الملصقات الورقية والإعلانات من على الحوائط.