تعليم المنوفية يحتفل بيوم "التحدى" للطلاب ذوى القدرات الخاصة

المنوفية - محمد فتحى

إحتفلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية اليوم بيوم التحدى للطلاب ذوى القدرات الخاصة فى الحفل الذى نظمته إدارة التربية الخاصة بالمديرية بقاعة الاحتفالات الكبرى "سونستا" بمدينة شبين الكوم تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ضمن الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف".

وشهد الحفل هانى عنتر مدير المديرية يرافقه مصطفى الليثى مدير عام التعليم العام و سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية ومدير والعاملين بارة التربية الخاصة بالمديرية وممثلين عن طلاب ومعلمى مدارس التربية الخاصة بالإدارات التعليمية العشر.

وخلال الاحتفال كرم مدير المديرية طلاب مدارس التربية الخاصة الفائزين على مستوى الجمهورية فى المسابقات المختلفة، كما قدم طلاب مدرسة التربية الفكرية بسمادون ـ اشمون أوبريت ( لازم نكون مع بعض ) كما قدم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمنوف عرضا رياضيا وقام طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بأشمون بتقديم فقرة بلغة الإشارة ( سنة حلوة يا بلادى ) بينما قدم طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبين الكوم فقرة بلة الإشارة بعنوان (أنا مختلف) وقدمت باقى مدارس التربية الخاصة بمختلف الإدارات التعليمية عروضا موسيقية واسكتشات فنية وابتهالات دينية .