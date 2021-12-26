تعليم أسوان تنظم الملتقى التوظيفى الأول تحت شعار "فرصتك فى أسوان"

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان ممثلة فى الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الملتقى التوظيفى الأول، تحت شعار (فرصتك فى أسوان)، وذلك بمدرسة الفندقية المتقدمة نظام الخمس سنوات ويستهدف الملتقى استقبال خريجى التعليم الفنى، وتنسيق مقابلات بينهم وبين عدة جهات توظيفية، بهدف توفير فرص عمل لهم داخل أسوان.

وقام مكون التوظيف بالوحدات المدرسية ومشروع قوى عاملة مصر، بالتنسيق مع سبع شركات بتوفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى، حيث تم إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين للاختيار فيما بينهم.

وقد شهد هذه المقابلات مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بأسوان والمسؤول الميدانى للمشروع بأسوان ورئيس قسم التعليم الفنى بإدارة أسوان وفريق عمل الوحدة الفرعية بالإضافة إلى فرق عمل مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل بالوحدات المدرسية.

جدير بالذكر أن مشروع قوى عاملة مصر مدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتستمر فترة عمل المشروع فى مصر خمس سنوات، حيث يعمل المشروع على عدة محاور منها ( ريادة الأعمال والابتكار والتوجيه والإرشاد المهنى و التدريب مهارى و التوظيف) ويقوم المشروع من خلال مكون التوظيف، بالعمل على توفير فرص عمل لخريجى التعليم الفنى من خلال تسهيل تنظيم مقابلات بين الشركات والخريجين ، كما يقوم المشروع من خلال مكون التدريب المهارى بتوفير فرص تدريبية للطلاب، حيث تم توفير فرص تدريبية لطلاب بمدارس (محمد محسن شعيب الصناعية بنات و محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة و الفندقية المتقدمة) للتدريب بأجر داخل المؤسسات والشركات وذلك عقب إنتهاء اليوم الدراسى.