تعرف على الجهود الأمنية في ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف الجرائم بشتى صورها، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (189) قطعة سلاح نارى ، (248) قضية مخدرات وتنفيذ (85078) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لإحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وكذا تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار , متخذان من الشقة سكن الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وعثر بداخلها على المضبوطات الآتية (مكبس حديدى لتصنيع مخدر الحشيش – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس – دلو يحوى 20 كيلو جرام خلطة لتصنيع مخدر الحشيش – عدد 3 فرد خرطوش محلى – عدد 2 كباس – عدد 48 سلاح أبيض – أجزاء لعدد 2 طبنجة صوت – أجزاء لعدد 2 فرد خرطوش "كباس" – عدد 10 قطع مقبض خشبى خاص بالأسلحة النارية - عدد من الطلقات النارية – عدد 4 ماسورة فرد خرطوش – شنيور – صاروخ تقطيع– عدد 2 منجلة حديد – عدد 2 صفيحة منشار – سخان تغليف – عدد 3 مفك حديدى – مفتاح 10 – عدد 10 سوسته "الياى" – عدد 2 جراب طبنجة – كمية من المسامير والصواميل) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لإستخدامها فى تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه.. وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية).. بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).. بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنتحال شخصيتها والإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والصادرة لها من أحد البنوك، دون أن تقوم بإستلامها وقيامه بسحب مبلغ مالى، ومطالبة البنك لها سداد ذلك المبلغ المالى دون وجه حق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى زميلات المُبلغة فى العمل- مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) مستغلة طبيعة علاقتها بالشاكية وقامت بإنتحال شخصيتها وإستلام بطاقة الدفع الخاصة بها بدلاً منها، وقامت بالإحتيال على موظفى خدمة العملاء بالبنك وتفعيل البطاقة وإستخدامها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة وأمكن ضبطها.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالتحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام المقيمون خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بذات الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور بالعملة المحلية ، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2مليون جنيه) .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات للمخابز) بقيام (مدير أحد المخابز المملوكة للشركة بمحافظة الجيزة ، مقيم بمحافظة الجيزة) بإستغلال طبيعة عمله بإثبات عمليات بيع خبز وهمية بمنظومة الخبز .

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه قام بإختلاس مبالغ مالية من أموال الشركة والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.. قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة) بالتقدم بشهادة مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لجهة عمله مثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك للحصول بموجبها على بطاقة الدفع الإلكترونى بحد إئتمانى كبير بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.