تشميع مطعم في جاردن ستي بسبب إزعاجه المواطنين

كتب محمد إبراهيم

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بغلق وتشميع مطعم وكافيه لبنانى شهير خمس نجوم بمنطقة جاردن ستي، بسبب خروجه عن القانون واستخدام أعمال البلطجة والقوة وإزعاج المواطنين.

البداية كانت بمعلومات وبلاغات لمديرية أمن القاهرة و الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار، أكدتها التحريات، عن قيام أصحاب المطعم بالتشاجر فيما بينهم بشكل مستمر لوجود خلافات مالية، ووصل الأمر لاستخدام القوة والاستعانة بأشخاص خارجين عن القانون و"بودى جارد " واستمرار تلك الأفعال في تلك المنطقة الهادئة فضلاً عن قيام المكان بعدد من المخالفات أبرزها عدم اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الشيشة وتكدس وزحام السيارات الخاصة برواد المكان واقامة حفلات رقص وغناء أسبوعيا.

وحررت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار محاضر بتلك المخالفات خلال الفترة الماضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قامت الأجهزة الأمنية بغلق وتشميع المطعم .