ترقبوا.. التربيع الأخير سيزين السماء الليلة فى مشهد بديع

كتب ـ محمود راغب

سيشرق قمر التربيع الأخي ر لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون قطع ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

من أجمل المناظر رصد القمر عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران وهلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير وهلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الاخرة 1443.