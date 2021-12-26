تحرير 230 محضر والتحفظ على سلع ومنتجات مجهولة المصدر ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 172 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 42 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 26 محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ،و 30محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين،و 6محاضر للتصرف فى 56 جوال دقيق مدعم،و37 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين ،و1محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و7محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

وتقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومى على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد صدر القرار الوزارى رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم،وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،إذ تقوم المديرية بإجراءالترتيبات اللازمةوالإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،فى حين تم تحرير 3مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و5مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية، و 4مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 18محضر لعدم الإعلان عن الأسعارفى الأنشطة المختلفة، و10محاضر لجزارين وتجارمواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية،و2محضر لتجار تموينين لتجميعهم سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء والتربح بقيمة 5468 جنيهاً، ومحضر لتاجر تموينى لتصرفه فى سلع تموينية بقيمة 1376جنيهاً، ومحضرين لمحل ذهب ومحل أدوات صحية لعدم الاحتفاظ بمستندات الشراء ودفاتر تجارية.

وفى جانب الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، حيث تم تحرير 11 محضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، ومحضر ضد أحد المستودعات لعدم احتفاظه بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة الوارد والمنصرف والرصيد بالمستودع.

وفى ملف مواجهة الغش التجارى تم سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد مصانع البلاستيك لاستخدام مواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة الفواتير الدالة على مصدرها ، وتم التحفظ على 120 شيكارة بلاستيك بأحجام متنوعة و5 رول وماكينة طباعة ، بجانب تحرير محضر ضد أحد مصانع الأدوات الصحية لاستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 45 شيكارة من مادة بى بى آر المستخدمة فى التصنيع و106 كوع لحام و4200 قطعة كوميكس و9 آلاف قطعة كوع بلووتر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المختصة.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدما لمشروع جمعيتى "مبادرة حياة كريمة"بمركزى ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً عمل المعاينات المبدئية للمتقدمين ممن وقع عليهم الاختيار بالمرحلة الرابعة _القسم الثالث_ خارج مبادرة حياة كريمة ، والذى يبلغ عددهم 32 متقدماً بمراكز المحافظة ، وذلك بالاشتراك مع المختصين بالشركة المصرية لتجارة الجملة _فرع بنى سويف.