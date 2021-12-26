بايدن يهنئ ناسا على إطلاق تلسكوب جيمس ويب "المحفوف بالمخاطر"

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خبراء وكالة (ناسا) على إطلاق تلسكوب "جيمس ويب"، وقال: إن "هذا المشروع كان مسعى محفوفًا بالمخاطر".



وذكر بايدن - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأحد "تهانينا لوكالة ناسا وكل من جعل إطلاق تلسكوب جيمس ويب اليوم ممكنًا".



وأضاف: جيمس ويب هو مثال ساطع على قوة ما يمكننا تحقيقه عندما نحلم بشكل كبير.. لقد عرفنا دائمًا أن هذا المشروع سيكون مسعى محفوفًا بالمخاطر، ولكن مع وجود مخاطر كبيرة تأتي المكافأة الكبيرة.



ومن جانبها، هنات نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وكالة ناسا، قائلة: إن "هذا الإطلاق من وكالة ناسا هو لحظة مهمة في التاريخ. سيسمح لنا تلسكوب ويب بإحداث تطورات جديدة في العلوم وفهم أعمق للكون، تهانينا لكل من ساعد في صنع وبداية رحلة المليون ميل".

وغادر تليسكوب جيمس ويب الذي تكلف بناؤه 10 مليارات دولار الأرض أمس، متوجهاً إلى الفضاء في مهمة لاستكشاف النجوم الأولى التي أضاءت الكون.

وحُمل التليسكوب إلى الفضاء على متن صاروخ "أريان" من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية في غيانا الفرنسية.



واستغرقت رحلة الوصول إلى المدار حول الأرض أقل من نصف ساعة، حيث التقطت إشارة النجاح بالوصول إلى الهدف بواسطة هوائي أرضي في ماليندي بكينيا.



وسيحل تليسكوب الفضاء ويب، الذي يحمل أسم أحد مهندسي عملية هبوط المركبة الفضائية أبوللو على القمر، محل تليسكوب هابل الذي أخرج من الخدمة، لكن المهندسين الذين يعملون مع وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية عملوا على بناء التليسكوب الجديد ليكون أقوى بمائة مرة من سلفه.