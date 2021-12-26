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بالأرقام..إنجازات حكومية لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة من الخدمات المالية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:00 ص
بالأرقام..إنجازات حكومية لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة من الخدمات المالية مشروعات حياة كريمة
كتبت نورا فخرى

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تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في جميع القطاعات.
 
واستعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أبرز الإنجازات المقدمة للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من (1/7/2019) وحتي (30/6/2020)، ومنها تعظيم استفادة أصحاب المشروعات من الخدمات المالية>
 
وفي هذا الصدد، نستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة سالفة الذكر لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات من الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر :
- عدد ندوات التعريف بزيادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر 211 ندوة
- عدد البرامج التدريبة لرفع المهارات الريادية 149 برنامج
- عدد المستفيدين من برامج التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال 922 مستفيد
- عدد مسابقات رواد الأعمال 5 مسابقة 
- عدد الرخص النهائية التي تم إصدارها 8291 رخصة 
- عدد دراسات جدوي المشروعات التي تم إصدارها 44 دراسة 
- عدد التجمعات الطبيعية التي تم تطويرها 2 تجمع
- عدد العملاء الذين تم تشبيكهم بالقنوات التسويفية المتاحة 180
- عدد صفقات B2B  مع عملاء الجهاز 198 صفقة
- عدد المشروعات المسجلة بسجل المستوردين وبابة التعاقدات العامة 1876 مشروع. 
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

المشروعات متناهية الصغر

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