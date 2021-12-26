العدل تقرر إنشاء مكتبى توثيق بمحافظتى الشرقية وقنا

كتب ـ محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادي الصفوة المطور، ويتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق، ويكون مقره داخل نادى الصفوة قسم شرطة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني او النوعي، فيظل الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق العاشر من رمضان مكنيا او للفرع المختص نوعيا.

كما جاء في الجريدة قرار بإنشاء فرع توثيق المراشدة بمركز الوقف، ويتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالوقف، ويكون مقره مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة مركز الوقف التابع لمحافظة قنا، ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني او النوعي، فيظل الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الوقف مكنيا أو للفرع المختص نوعيا.