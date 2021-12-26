السيطرة على حريق نشب بـ4 أفدنة فى المرزعة الخشبية بأخميم سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمزرعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي- دائرة مركز أخميم والتهمت النيران بمساحة 4 أفدنة من إجمالى 300 فدان هى المساحة الإجمالية للمزرعة دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بمزرعة الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع إنتشاره ووصوله إلى باقى مساحة المزرعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم نشوب حريق بالغابات الشجريه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي- دائرة مركز أخميم.

تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور علي حوالي "4" فدان من إجمالي المساحة المقدره بحوالي "300 " فدان 00 تم الدفع بــ " 4 " سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " أو خسائر وبسؤال المدعو نصر الدين م ع 45 سنة مدير المزرعة ويقيم بندر أخميم بمضمون ما تقدم ورجح سبب الحريق قيام أحد الماره إلقاء عقب سيجارة " دون وإيدت التحريات ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.