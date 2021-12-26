اليوم السابع
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الدولة تنشئ بنية تحتية للمساكن البدوية لخدمة أهالى شمال سيناء

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:00 م
الدولة تنشئ بنية تحتية للمساكن البدوية لخدمة أهالى شمال سيناء جانب من المشروعات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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شهدت قرى ومدن بشمال سيناء، إنشاء بنية تحتية من إسكان مناسب لطبيعة أهل سيناء وهو الإسكان البدوى.

وقال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أحد مناطق التعمير التابعة لجهاز تعمير سيناء، إن مشروعات الإسكان والمنازل البدوية بمحافظة شمال سيناء تضمنت إنشاء 5591 وحدة إسكان بدوى ومنخفض التكاليف وإسكان اجتماعى وخدمى، لافتا إلى أن المنزل البدوى يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا مربعا وحوشا بمساحة 40 مترا مربعا.

وأضاف رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه أصبح إجمالى مساحة المنزل 120 مترا مربعا كامل المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وإنارة وتنسيق الموقع العام وتشطيبها.

وأوضح أنه فى هذا السياق يتم حاليا إنشاء عدد 65 منزلا بدويا بخطة جهاز تعمير سيناء 20 ـ 21 وهى 25 منزلا بدويا بمركز نخل و40 منزلا بدويا بمركز الحسنة.

وأكد أنه جارى العمل فى التوسع فى الإنشاءات فى مجال الإسكان البدوى المناسب لطبيعة ابناء قرى سيناء، بتجمعات جديدة بمناطق وسط سيناء والشيخ زويد يجرى التجهيز لانطلاق حركة العمل فيها.

 

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