الجنايات تقضى بالمؤبد لمتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم أحمد عبد الله، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم انضم لجماعة مقرها خارج البلاد بهدف ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تواصل مع أحد أعضاء الجماعة المسماة داعش والتي يقع مقرها خارج البلاد بأن تواصل مع احد أعضاء الجماعة لارتكاب أعمال عدائية داخل البلاد لتحقيق أغراض تلك الجماعة.

ووجه للمتهم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل الإرهابي بتلقيه أموال بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة بان تلقى أموالا لاستخراج تأشيرة للسفر خارج البلاد للالتحاق بالجماعة المسماة داعش.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.