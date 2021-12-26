الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان ليبي من اكتساب الجنسية المصرية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية برفض طلب ناصر مصباح عمار النائلى "ليبي الجنسية"، اكتسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته سنية على عارف محمد عارف، لدواعي أمنية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الإطلاع على قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.