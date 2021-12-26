التعمير والتنمية الزراعية: نفكر خارج الصندوق وبناء أكثر من قرية للعاملين بتوشكى

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن القطاع الزراعي يختلف عن القطاع الصناعي، حيث يتطلب زراعة فدان واحد، أعمالا ضخمة وخطوات كبيرة قبل تأهيله ليكون قابلا للزراعة، فكيف الحال في مشروع توشكى الضخم لزراعة نصف مليون فدان من قبل الدولة!.

أضاف الشحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية قامت بمجهودات وخطوات كبيرة لزراعة الأراضي بمختلف المناطق المصرية، ولاسيما في سيناء لتنميتها، متابعا: "محطات معالجة المياه في شمال سيناء توفر المياه اللازمة لزراعة 500 ألف فدان بأرض الفيروز".

وتابع: "هناك تفكير خارج الصندوق في الوقت الحالي لخدمة القطاع الزراعي، بداية من إجراء دراسات وتحليل العينات بالتربة لمعرفة إمكانية التربة للزراعة من عدمه، قبل الدخول لزراعة المحاصيل عليها، ويتم التركيز على المحاصيل الاستراتيجية، ويأتي القمح في المرتبة الأولى منه، ثم الذرة الصفراء وما إلى ذلك من المحاصيل الزراعية الأساسية".

وأكمل: "منطقة 4 بمشروع توشكى توقف العمل بها في السابق، بسبب حاجز صخري وهو ما تم إزالته لتويل المياه اللازمة للزراعة بتلك المنطقة"، كما يتم الاهتمام بالطرق والمحاور لخدمة المشروع، وبناء أكثر من قرية للعاملين في مشروع توشكى.