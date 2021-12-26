اليوم السابع
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التضامن: مصر لديها المعارف ووحدات الـتأهيل المجتمعى لذوى الإعاقة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 02:12 م
التضامن: مصر لديها المعارف ووحدات الـتأهيل المجتمعى لذوى الإعاقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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قال الدكتور محمد حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة إن الدولة مُمثلة في "وزارة التضامن الاجتماعي"، ومؤسسات العمل الأهلي نفذت العديد من البرامج والمشروعات التي أرست (التأهيل المجتمعي، أو التأهيل المرتكز على المجتمع CBR) واقعًا حقيقي منذ بداية الثمانيات والتسعينات، والعقد الأول والثاني من هذا القرن الـ (21) أي الفترة من (2001- 2020)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها بالتأكيد منظمة الصحة العالمية (WHO)، (HI)، وغيرهم من المنظمات التمويلية الدولية.
 
جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع "CBID" وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر»،" المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية الريف المصري- نموذجا" والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان ،وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية،والمجالس القومية المتخصصة، ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.
 
وأضاف حلمي، أن مصر لديها من (المعارف، والمهارات، والاتجاهات الإيجابية، ووحدات الـتأهيل المجتمعي التي تشهد على أسبقيتها وجدارتها على المستوى العربي والافريقي وربما العالمي في التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وكذلك لدينا من الكوادر البشرية المختصة به، ومؤسسات العمل الأهلي المطبقة له في نهجها وأنشطتها؛ والتي ترجمته إلى ممارسات فعلية وخدمات مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى وجه الخصوص كان التركيز بمحافظات (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، قنا، المنيا، سوهاج)، ولدينا أيضًا: من الأدلة التدريبية والمناهج، ومعايير الجودة، والاستراتيجيات المحلية، والدروس المستفادة؛ التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية للتعريب والتمصير للأدلة الارشادية الشارحة لـ (CBR).
 
 
 

التضامن

المعارف ووحدات الـتأهيل المجتمعي لذوى الإعاقة

حقوق ذوى الإعاقة

ذوى الاحتياجات الخاصة

ذوى الهمم

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