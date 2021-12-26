اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحفظ على مقطع فيديو رصد مقتل شاب دفاعا عن فتاة في الطالبية

الأحد، 26 ديسمبر 2021 12:42 م
التحفظ على مقطع فيديو رصد مقتل شاب دفاعا عن فتاة في الطالبية ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لمشهد مقتل شاب على يد عاطل بمنطقة الطالبية، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة استعانت به لتعرض القاتل لها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان،  حيث أكدوا اعتداء الجاني على القتيل بمطواة، وهروبه عقب ذلك بصحبة أحد أصدقائه. وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة الشاب المجني عليه، التي كشفت خلال حديثها كواليس مقتله، كما تحدث محامي أسرة الضحية عن الموقف القانوني للمتهم، وآخر ما كشفت عنه التحقيقات. تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. بإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة في الشارع. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


قتل شاب

جريمة قتل الطالبية

امن الجيزة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة