التحفظ على مقطع فيديو رصد مقتل شاب دفاعا عن فتاة في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لمشهد مقتل شاب على يد عاطل بمنطقة الطالبية، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة استعانت به لتعرض القاتل لها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، حيث أكدوا اعتداء الجاني على القتيل بمطواة، وهروبه عقب ذلك بصحبة أحد أصدقائه. وأجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع والدة الشاب المجني عليه، التي كشفت خلال حديثها كواليس مقتله، كما تحدث محامي أسرة الضحية عن الموقف القانوني للمتهم، وآخر ما كشفت عنه التحقيقات. تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. بإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة في الشارع. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.